Rupiah Dibuka Tertekan ke Rp14.134/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terlihat tertekan dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.127 per USD. Meski melemah, sejumlah katalis positif diharapkan terus berdatangan yang salah satunya masih derasnya arus modal yang masuk ke Tanah Air.



Mengutip Bloomberg, Kamis, 17 Januari 2019, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi melemah ke Rp14.134 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.132 hingga Rp14.134 per USD dengan year to date return di 1,78 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.921 per USD.

Sementara itu, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik sebanyak 0,02 persen menjadi 96,0590 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1398 dari USD1,1400 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2870 dari USD1,2836 pada sesi sebelumnya.



Dolar Australia turun menjadi USD0,7176 dari USD0,7193. Dolar AS dibeli 108,92 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 108,58 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9906 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9881 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3249 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3282 dolar Kanada.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 141,57 poin atau 0,59 persen menjadi ditutup di 24.207,16 poin. Indeks S&P 500 bertambah 5,80 poin atau 0,22 persen, menjadi berakhir di 2.616,10 poin. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 10,86 poin atau 0,15 persen, menjadi ditutup di 7.034,69 poin.



Saham melonjak 9,54 persen, kenaikan satu hari terbesar dalam sekitar 10 tahun terakhir. Bank investasi ini melaporkan hasil kuartal keempat dengan laba per saham mencapai USD6,04, secara mudah melampaui estimasi para analis.



Sementara itu, pendapatan Goldman Sachs di kuartal yang sama mencapai USD8,08 miliar, melebihi perkiraan. Bank of America juga memberikan rekor laba, mengirim harga sahamnya melonjak lebih dari tujuh persen.









(ABD)