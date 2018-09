Gigih Prakoso Gantikan Jobi Triananda sebagai Dirut PGN

Jakarta: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Senin, 10 September 2018 memutuskan untuk mengangkat Gigih Prakoso sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN.



Gigih ditunjuk menggantikan Jobi Triananda Hasjim yang diberhentikan oleh para pemegang saham PGN. Gigih sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero).

"Terjadi perubahan pengurus perubahan Dirut yang tadinya dijabat oleh Jobi Triananda Hasjim menjadi Gigih Prakoso. Proses aklamasi sudah disetujui pemegang saham dengan suara 76,9 persen," kata Corporate Secretary PGN Rachmat Utama di Hotel Four Season, Jakarta Selatan.



Komisaris Utama PGN IGN Wiratmaja Puja mengatakan keputusan pergantian pucuk pimpinan PGN tersebut murni kewenangan pemegang saham seri A.



"Pergantian pengurus sesuai peraturan yang berlaku kewenangan dari pemegang saham Dwi Warna," ujar Wirat.



Selain pergantian tersebut kursi direksi PGN masih diduduki oleh orang-orang yang sama di antaranya Danny Praditya sebagai Direktur Komersial, Sesima E Siahaan sebagai Direktur SDM dan Umum, Dito Seno Widagdo sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi dan Said Reza Pahlevy sebagai Direktur Keuangan.











(SAW)