IHSG Anjlok 221,8 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali anjlok setelah selama beberapa hari sempat menembus level 6.000. Melemahnya mata uang rupiah ikut menyeret pergerakan IHSG pada penutupan perdagangan hari ini.



IHSG, Rabu, 5 September 2018 tercatat sebesar 5.683,5 atau anjlok sebanyak 221,8 poin. Nilai perdagangan mencapai Rp8,7 triliun dengan volume perdagangan mencapai 10 miliar lembar saham. Frekuensi perdagangan 430.313 kali. Sebanyak 32 saham naik dan 411 saham turun.

Mata uang rupiah yang nyaris menyentuh level psikologis Rp15.000, menjadi salah pemicu kecemasan para investor di BEI. Meski pelemahan rupiah ini bersamaan dengan depresiasi yang melanda beberapa mata uang Asia.



Sementara itu sentimen pasar dari luar negeri berasal dari keputusan Amerika Serikat (AS) memberikan pengecualian atas pengenaan 25 persen tarif impor untuk 19 produk baja jenis carbon and alloy dan stainless steel asal Indonesia. Kebijakan tersebut diberikan pasca upaya diplomasi yang dilancarkan pemerintah Indonesia dalam lawatannya ke AS pada 23-27 Juli lalu.



Presiden AS Donald Trump tetap bersikukuh bahwa perdagangan bebas Amerika Utara alias NAFTA telah merugikan negaranya. Sebelumnya Trump memperingatkan Kongres untuk tidak ikut campur dalam pembicaraan NAFTA.



Perang dagang AS yang dikhawatirkan akan meluas tidak hanya dengan Tiongkok tetapi juga Kanada dan Uni Eropa. Sementara itu, pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat dan Kanada akan dimulai kembali pada Rabu.



"Rupiah yang rawan terkoreksi dan diikuti ketidakpasatian perang dagang dan kebijakan Trump kembali mejadi pemicu tekanan bagi IHSG pada perdagangan saham hari ini," kata Valbury Sekuritas Indonesia.





(SAW)