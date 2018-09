Rupiah Pagi Jatuh ke Rp14.822/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau terhempas ke area negatif dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.815 per USD. Meningkatnya ketegangan perdagangan memicu USD terus perkasa dan menekan mata uang dunia termasuk Indonesia.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 4 September 2018, perdagangan pagi dibuka jatuh ke Rp14.822 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.822 hingga Rp14.845 per USD dengan year to date return di 9,52 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.629 per USD.

Sementara itu, USD terkonsolidasi dekat dengan tingkat tertinggi satu pekan terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Hal itu karena ketegangan seputar perdagangan global dan aksi jual berkelanjutan di negara-negara berkembang memicu permintaan greenback.







Adapun Presiden AS Donald Trump mengaku tidak perlu mempertahankan Kanada dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. "Ketegangan perdagangan secara luas mendukung USD tetapi pasar sangat tidak kondusif terhadap risiko," kata Analis Valas ING Viraj Patel, di London.



Status mata uang AS sebagai mata uang cadangan utama menjadikannya penerima manfaat terbesar dari kekhawatiran atas konflik perdagangan. Para pedagang telah membeli USD dibandingkan dengan pound Inggris dan dolar Kanada di antara mata uang lainnya.



Indeks dolar datar di 95,12 terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, mendekati level tertinggi sejak 27 Agustus. USD telah menguat hampir tujuh persen sejak pertengahan April ketika ketegangan perdagangan pertama kali muncul.









(ABD)