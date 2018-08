Pasar Cermati Kebijakan Ekonomi para Kandidat

Jakarta: Sejumlah persoalan ekonomi masih menjadi tantangan utama bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di Pilpres tahun depan.



Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan Indonesia memiliki tantangan ekonomi yang berat ke depan. Tekanan global disertai proteksionisme AS secara tidak langsung akan memengaruhi perekonomian nasional. Bila Indonesia tidak menjaga pasar domestik, pastinya akan terkena serbuan barang dari luar negeri.

Oleh karena itu, Hariyadi berharap program yang dimiliki kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah mendaftarkan ke Komisi Pengembangan Umum (KPU), harus dapat meningkatkan kinerja sektor riil. "Sektor keuangan biasanya sangat mengikuti sektor riil," katanya, saat dihubungi, Minggu, 12 Agustus 2018.



Menurut Hariyadi sangat penting untuk memperhatikan kualitas dan kinerja sektor riil, terutama pada bidang yang banyak menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, kata dia, kualitas tenaga kerja juga mesti ditingkatkan lantaran sebagian besar merupakan lulusan sekolah menengah hingga sekolah dasar.



Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai siapa pun pemimpin Indonesia lima tahun mendatang kelak harus memiliki tim ekonomi yang kuat.



"Karena kondisi global yang dinamis, mendesak untuk dicari solusinya," jelas Bhima.



Dia menilai pasar masih akan "wait and see" untuk bereaksi hingga pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkapkan arah kebijakan ekonomi mereka.









Masih Digodok



Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, secara garis besar Nawa Cita Jilid II yang saat ini tengah digodok tim pemenang-an Jokowi-Ma'ruf Amin pada akhirnya bermuara pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sebagai akselerasi ke-sejahteraan rakyat.



"Kita bicara tatanan politik, hukum, sosial budaya muaranya ya semua pada ekonomi Indonesia yang makin kuat dan artinya peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu intinya dari Nawa Cita jilid II yang saat ini tengah digodok tim khusus," ujar Johnny, kemarin.



Pentingnya tim ekonomi yang kuat disadari partai koalisi pendukung Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. Politikus Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menyampaikan hadirnya KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres yang membawa konsep ekonomi keumatan akan melengkapi pendekatan ekonomi tim Jokowi yang menekankan pada ekonomi mikro umat, yakni dengan memudahkan akses masyarakat menengah bawah ke pihak perbankan.



Selain Ma'ruf, Taufiq mengatakan Chairul Tanjung yang pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II juga akan memperkuat tim ekonomi Jokowi.



Pada acara yang sama, politikus Partai Gerindra Sudirman Said mengatakan pemilu kali ini ialah waktu terbaik untuk melihat ulang apakah memang kebijakan pemerintah selama ini sudah baik atau tidak, sehingga perlu solusi baru. Oleh karena itu, pihaknya akan mengusung isu ekonomi sebagai jualan kampanye. (Media Indonesia)









