IHSG Pagi Dibuka Terhempas ke Zona Merah

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu pagi terpantau terhempas ke zona merah sejalan dengan minimnya katalis positif dari dalam negeri dan masih adanya kekhawatiran mengenai dampak buruk dari perang dagang. Namun demikian, pembahasan RAPBN 2019 diharapkan memacu gerak IHSG di zona hijau.



IHSG Rabu, 29 Agustus 2018, perdagangan pagi dibuka melemah sebanyak 10,47 poin atau setara 0,2 persen ke posisi 6.032. Sedangkan LQ45 melemah sebanyak 2,84 poin atau setara 0,3 persen ke posisi 954 dan JII menguat sebanyak 0,90 poin atau setara 0,1 persen ke posisi 662.

Pagi ini, seluruh sektor bergerak bervariasi. Sektor perkebunan menguat sebanyak 24,33 poin, sektor perdagangan menguat sebanyak 2,39 poin, dan sektor pertambangan menguat sebanyak 0,45 poin. Sedangkan sektor konsumer melemah sebanyak 1,54 poin dan sektor properti melemah sebanyak 0,26 poin.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 14,38 poin atau 0,06 persen menjadi 26.064,02. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 0,78 poin atau 0,03 persen menjadi 2.897,52. Indeks Nasdaq Composite meningkat 12,14 poin atau 0,15 persen menjadi 8.030,04.







Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan baru akan disebut Perjanjian Perdagangan Amerika Serikat-Meksiko dan kesepakatan bilateral akan sangat istimewa bagi para petani dan produsen. Kesepakatan ini diharapkan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak.



Di sisi lain, meski negosiasi antara Amerika Serikat dan Kanada belum dimulai, namun Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan kepada media bahwa dia berharap kesepakatan dengan Kanada bisa segera selesai. Kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Meksiko tidak ditampik memberikan efek terhadap gerak dolar Amerika Serikat.



Kepercayaan konsumen Amerika Serikat pada Agustus naik ke level tertinggi sejak Oktober 2000, dengan Indeks Kepercayaan Konsumen The Conference Board berdiri di 133,4, naik dibandingkan dengan 127,9 pada Juli.



Indeks Harga Rumah Nasional NSA AS dari S&P CoreLogic Case-Shiller, yang mencakup sembilan divisi Sensus AS, melaporkan kenaikan tahunan 6,2 persen pada Juni, turun dibandingkan dengan 6,4 persen pada bulan sebelumnya.









(ABD)