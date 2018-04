Listing Perdana, Saham INPS Melonjak 50%

Jakarta: PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) atau Inprase resmi mencatatkan saham perdana (IPO) ‎di Bursa Efek Indonesia (BEI). P‎erusahaan melepas saham sebanyak-banyaknya 150 juta saham dengan harga penawaran Rp276 per saham.



Pada saat pencatatan perdana saham, saham perseroan langsung melonjak 50 persen atau naik 138 poin ke posisi Rp414 per saham, dari harga penawaran Rp276 per saham.

Direktur Utama Indah Prakasa Sentosa Eddy Purwanto Winata mengatakan dirinya optimistis saham perusahaan memperoleh tanggapan sentimen dari investor. Langkah pencatatan saham merupakan komitmen manajemen untuk menjadi perusahaan terbuka.



"Ini komitmen manajemen kami, melalui go public kita menjadi perusahaan terbuka. Ini kami menjadi perusahaan kelima yang menjadi emiten," ucap Eddy ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Jumat, 6 April 2018.



Dirinya meyakini dengan IPO bisa melebarkan sayap bisnis perusahaan. Apalagi, negara Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga penyaluran logistik sangat diperlukan. "Ini penyaluran (logistik), sangat menjadi penting," ujar dia.



Proses IPO ini perusahaan diprediksi akan meraup dana segar lebih dari Rp41,4 miliar dari proses hajatan IPO tersebut. Dana segar dari hasil IPO setalah dikurangi biaya emisi, sebesar 44 persen akan digunakan untuk mengakuisisi saham PT Jono Gas Pejagalan, sisanya 56 persen akan digunakan untuk tambahan modal kerja.



Perusahaan Indah Prakasa Sentosa Imiliki oleh keluarga Winata, yang didirikan oleh Surya Winata pada 1968. Hingga September 2017, total pendapatan perseroan mencapai Rp218 miliar, laba usaha sebesar Rp3,84 miliar, dan rugi bersih Rp14,43 miliar.



Adapun total aset perseroan sebesar Rp434 miliar, dengan posisi liabilitas dan ekuitas masing-masing sebesar Rp314 miliar dan Rp119 miliar.





