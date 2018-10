IHSG Melemah 68 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG ditutup melemah seiring dengan melemahnya mata uang rupiah yang menembus Rp15 ribu per USD pada hari ini.



IHSG, Selasa, 2 Oktober 2018 tercatat melemah 68 poin dengan berada pada 5.875. Volume perdagangan mencapai 8,8 miliar lembar saham dengan nilai mencapai Rp6,5 triliun. Sebanyak 300 saham naik dan 114 saham turun, serta 130 saham stagnan dan 116 saham tak diperdagangkan. Semua sektor melemah yang dipimpin oleh sektor industri dasar dan perkebunan.



Bursa saham Amerika Serikat (AS) mayoritas menguat pada perdagangan terakhirnya seiring tercapainya kesepakatan perdagangan antara AS, Meksiko, dan Kanada, di mana kesepakatan itu akan dinamakan USMCA. Namun demikian, perang dagang antara AS dan Tiongkok masih terus berlangsung. Sejumlah pejabat AS menyatakan perundingan antara kedua negara itu belum menunjukkan kemajuan.



Sekretaris Pertahanan AS diberitakan membatalkan kunjungannya ke Tiongkok seiring memburuknya kondisi perang dagang. Dari pasar komoditas, harga minyak dunia sempat menguat 2,7 persen kemarin dan pagi ini agak terkoreksi di sekitar USD85 per barel.



Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2018 memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan relatif sideways melihat dari bursa AS yang ditutup bervariasi, dengan EIDO yang melemah dan sejumlah bursa pagi ini yang menguat tipis.

(SAW)