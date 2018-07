Potensi Rupiah Menguat Buat Imbal Hasil SUN Diprediksi Turun

Jakarta: Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak turun didorong oleh kemungkinan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) serta terbatasnya kenaikan imbal hasil treasury AS. Adapun imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 7,65-7,68 persen.



"Rekomendasi seri obligasi negara yaitu FR0063, FR0064, FR0075, dan FR0072," ungkap Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.

Sedangkan imbal hasil treasury AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Senin malam masing-masing naik tipis sebanyak satu bps ke level 2,97 persen dan 3,10 persen. Naiknya imbal hasil treasury AS didorong oleh pelemahan USD terhadap beberapa mata uang utama dunia akibat berbagai perubahan kebijakan moneter di Eropa dan Jepang.



Di sisi lain, lanjut Ahmad Mikail, harga minyak WTI dan gas Jumat malam masing-masing bergerak naik. Harga minyak naik sebanyak 2,1 persen (USD70,13 per barel) dan harga gas naik sebanyak 0,18 persen (2,78 per MMBtu). Naik tajamnya harga minyak dunia didorong oleh melemahnya sentimen perang dagang antara AS-Eropa.







"Selain itu, diakibatkan oleh naiknya tensi geopolitik di Timur Tengah antara AS-Iran serta turunya produksi minyak di Kanada," kata Ahmad Mikail.



Adapun indeks Dow Jones Industrial Average turun 144,23 poin atau 0,57 persen menjadi berakhir di 25.306,83 poin. Indeks S&P 500 berkurang 16,22 poin atau 0,58 persen menjadi ditutup di 2.802.60 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 107,42 poin atau 1,39 persen menjadi 7.630,00 poin.



Banyak perusahaan teknologi besar membukukan hasil negatif. Saham Netflix dan Facebook, masing-masing jatuh 5,70 persen dan 2,19 persen, pada penutupan pasar. Saham Microsoft juga merosot 2,15 persen.



Saham Twitter meluncur lebih dari delapan persen menyusul sesi perdagangan negatif sebelumnya. Sahamnya anjlok lebih dari 20 persen pada Jumat 27 Juli setelah perusahaan melaporkan penurunan pengguna aktif, ukuran kunci untuk platform media sosial. Para investor juga mencerna laporan laba beberapa perusahaan dan data ekonomi.









(ABD)