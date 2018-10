Pelemahan Rupiah Picu IHSG Tertekan

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) tercatat melemah dengan Dow Jones mencatat pelemahan terburuk sejak 10 Agustus lalu. Tertekannya pasar saham AS disebabkan oleh kenaikan tajam imbal hasil 10 tahun treasury AS ke level 3,2 persen, tertinggi sejak 2011.



Di sisi lain, pernyataan Ketua Fed Jerome Powell mengenai potensi kenaikan suku bunga yang lebih banyak di masa depan menguatkan indeks dolar Amerika Serikat (USD) ke 95,7 dan menekan mata uang rupiah. Data jobless claims, tercatat turun ke 207.000 mendekati titik terendah dalam 49 tahun terakhir.

Sementara itu, Samuel Research Team memperkirakan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih tertekan seiring dengan berlanjutnya pelemahan rupiah terhadap USD. Saat ini, nilai tukar rupiah terus melemah hingga mencapai level Rp15.190 per USD atau melemah 12 persen dari awal 2018.



"Data cadangan devisa Indonesia menjadi data ekonomi yang ditunggu investor hari ini. Sedangkan EIDO melemah," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.



Dari pasar komoditas, harga minyak Brent tercatat turun ke USD84,9 per barel di mana sebelumnya tercatat sebesar USD86,3 per barel. Pelemahan harga minyak disebabkan oleh meningkatnya persediaan minyak mentah AS sebesar 1,7 juta barel dan rencana Arab Saudi untuk memompa minyak lebih banyak.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 200,91 poin atau 0,75 persen menjadi ditutup di 26.627,48 poin. Indeks S&P 500 berkurang 23,90 poin atau 0,82 persen, menjadi berakhir di 2.901,61 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutu 145,57 poin atau 1,81 persen lebih rendah, menjadi 7.879,51 poin.



Imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10 tahun yang dijadikan sebagai acuan, mencapai level tertinggi sejak 2011, menembus di atas 3,2 persen selama perdagangan Kamis. Sembilan dari 11 sektor utama di S&P 500 ditutup lebih rendah. Sektor teknologi dan consumer discretionary masing-masing meluncur 1,78 persen dan 1,60 persen, memimpin penurunan.





(ABD)