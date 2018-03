Rupiah Pagi Dibuka Melemah Tipis ke Rp13.771/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi tercatat melemah tipis dibandingkan dengan penutupan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.765 per USD. Sejumlah sentimen positif diharapkan bisa terus berdatangan dan memperkuat gerak nilai tukar rupiah di masa mendatang.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 20 Maret 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp13.771 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.758 hingga Rp13.771 per USD dengan year to date return di minus 1,55 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.543 per USD.



Sumber: Bloomberg



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 335,60 poin atau 1,35 persen, menjadi 24.610,91 poin. Indeks S&P 500 turun 39,09 poin atau 1,42 persen menjadi 2.712,92 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 137,74 poin atau 1,84 persen, menjadi 7.344,24 poin.



Presiden AS Donald Trump pada Minggu 18 Maret menuduh Penasihat Khusus Robert Mueller mempekerjakan Demokrat yang keras untuk menyelidiki dugaan hubungan antara kampanye Presiden 2016 dan Rusia.





Sumber: Bloomberg



Kata-kata Trump telah mengangkat kekhawatiran pasar untuk perombakan lain di jajaran pejabat pemerintahan senior setelah gejolak pekan lalu. Presiden mengumumkan untuk memecat Menteri Luar Negeri Rex Tillerson pada Selasa lalu, menggantikannya dengan Mike Pompeo, kepala Central Intelligence Agency (CIA) saat ini.



Pada Rabu 14 Maret, Trump menunjuk mantan analis TV, Larry Kudlow, untuk menggantikan Gary Cohn, penasehat ekonomi utamanya yang berhenti karena ketidaksetujuan tengtang tarif dengan Trump.



Media AS mengatakan bahwa suasana di Gedung Putih telah berubah menjadi kian mania dan mencemaskan dalam beberapa hari terakhir, karena meningkatnya keinginan Presiden dalam memecat orang-orang di sekitarnya.









(ABD)