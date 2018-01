IHSG Berpotensi Terkoreksi

Jakarta: Bursa saham Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat pekan lalu, yang turut didorong oleh rilisnya laporan keuangan kuartal IV-2017 yang mayoritas berada di atas perkiraan analis. Menurut keterangan Thomson Reuters, laba kuartal keempat diperkirakan akan meningkat 12,4 persen dari kuartal terakhir 2016.



"Dari sebanyak 53 perusahaan di S&P 500 yang telah melaporkan laba mereka hingga hari ini untuk kuartal keempat 2017, sebanyak 79,2 persen melaporkan laba di atas ekspektasi analis," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Senin, 22 Januari 2018.

Samuel Research Team menambahkan pihaknya melihat baiknya kinerja keuangan para emiten lebih direspons positif oleh pelaku pasar di tengah ketidakpastian politik dalam negeri AS mengenai penutupan pemerintah (government shutdown).



Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Kamis 18 Januari meloloskan sebuah RUU Pengeluaran Jangka Pendek untuk menghindari penutupan pemerintah, namun ketidakpastian masih ada. Dan sayangnya Amerika Serikat resmi berada dalam kondisi penghentian layanan pemerintahan (shutdown) pada Sabtu waktu setempat.



Shutdown terjadi setelah pemerintah dan Kongres AS tidak sepaham ketika berdiskusi terkait anggaran pemerintah untuk 2018. Pada umumnya, secara historis, sebuah penutupan pemerintahan telah menyebabkan kemunduran jangka pendek di pasar saham.



Sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Jumat 19 Januari ditutup menguat 0,28 persen. Indeks menempati level 6.490,89, di mana sebelumnya dibuka pada level 6.483,83, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah (all time high).



"Dengan melihat kenaikan yang sudah terjadi pada minggu lalu, kami memperkirakan IHSG berpotensi melemah akibat aksi ambil untung terutama untuk perdagangan hari ini," pungkasnya.





(ABD)