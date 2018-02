Rupiah akan Bergerak di Rp13.500-Rp13.550 per USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terpantau masih akan bergerak lemah seiring dengan menguatnya indeks dolar.



"Rupiah di pasar spot diperkirakan bergerak di rentang Rp13.500 per USD-Rp13.550 per USD," tutur analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail, dalam hasil risetnya, Selasa, 6 Februari 2018.

Dia mengungkapkan dolar index diperkirakan menguat seiring masih naiknya tren imbal hasil US treasury. Sehingga rupiah kemungkinan lanjutkan pelemahan.



"Dolar indeks kemungkinan bergerak menguat terhadap beberapa mata uang kuat dunia lainya seiring antisipasi investor bahwa tingkat suku bunga acuan AS akan naik lebih tinggi dari ekspektasi sebelumnya," jelasnya.



Di sisi lain rupiah kemungkinan juga melemah seiring kemungkinan naiknya capital outflow dari pasar modal dalam negeri sebagai dampak kenaikan imbal hasil global.



Dolar AS melonjak terhadap sebagian besar mata uang utama pada perdagangan Jumat karena investor terus mencerna laporan pekerjaan nonpertanian negara tersebut yang keluar lebih baik dari perkiraan.



Total pekerjaan nonfarm payroll AS meningkat sebesar 200 ribu di Januari, mengalahkan konsensus pasar 175 ribu, dan tingkat pengangguran tidak berubah sebesar 4,1 persen, lapor Departemen Tenaga Kerja.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,43 persen pada 89,575 pada akhir perdagangan.





(AHL)