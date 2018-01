WIKA Terbitkan Surat Utang Sebesar Rp5,4 Triliun

Jakarta: PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menerbitkan surat utang berdenominasi rupiah maksimum sebesar Rp5,4 triliun atau setara dengan USD405,46 juta.



"Hasil perolehan dana dari penerbitan surat utang akan digunakan untuk pembiayaan ulang atas utang perusahaan, membiayai modal kerja dan juga belanja modal," papar Pjs Sekretaris Perusahaan WIKA Puji Haryadi dalam keterangan resmi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 24 Januari 2018.

Ia menyampaikan bahwa penetapan harga penerbitan surat utang itu dilakukan pada 22 Januari 2018 dengan menggunakan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate yang berlaku pada 23 Januari 2018 Rp13.318 per USD.



Ia mengemukakan bahwa sembilan hari setelah penetapan harga, perseroan akan melakukan settlement surat utang dan menandatangani indenture dengan Bank of New York Mellon selaku trustee.



Selain itu, dia menambahkan bahwa surat utang itu ditawarkan di luar Indonesia sesuai

dengan Regulation S dan Rule 144A dalam United States Securities Act of 1933. Penerbitan dan penawaran surat utang bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.



Dia memaparkan bahwa pada tanggal sama, perseroan juga telah menandatangani purchase agreement dengan BNP Paribas, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Mandiri Securities Pte Ltd, dan MUFG Securities Ltd selaku para pembeli awal (initial purchasers).









(AHL)