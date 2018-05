Rupiah Tertekan

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melemah usai dibuka stabil.



Bloomberg, Senin, 14 Mei 2018, dibuka menguat ke level Rp13.957 per USD dibandingkan penutupan perdagangan pekan lalu yang berada di Rp13.960 per USD.

Gerak rupiah terus melemah sebesar 18 poin atau setara 0,13 persen menjadi Rp13.978 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di Rp13.957-Rp13.978 per USD.



Sementara itu berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah 35 poin atau setara 0,25 persen menjadi Rp13.980 per USD.



Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dinilai bergerak stabil, usai ada serangan bom di Surabaya.



"Sentimen negatif akibat serangan bom di Surabaya sepertinya berdampak terbatas bagi pergerakan rupiah. Rupiah diperkirakan bergerak di rentang Rp13.950 per USD-Rp14.000 per USD," tutur analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail, dalam hasil risetnya, Senin, 14 Mei 2018.



Dia menambahkan mata uang Garuda diperkirakan bergerak stabil didorong kemungkinan dinaikkannya tingkat suku bunga dalam waktu dekat.



Selain itu dia menilai dolar AS diperkirakan bergerak stabil di level 92,0-93 setelah rilis data harga barang impor di AS yang lebih rendah dibandingkan ekspektasi analis.





(AHL)