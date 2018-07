Rupiah Melemah ke Rp14.399/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melemah.



Bloomberg, Senin, 16 Juli 2018 mencatat rupiah dibuka ke Rp14.393 per USD dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp14.378 per USD.

Gerak rupiah pun semakin terbatas dan mendarat ke level Rp14.399 per USD. Rupiah melemah hingga mencapai 21 poin atau setara 0,15 persen.



Sementara mengutip data Yahoo Finance, nilai tukar rupiah pagi ini dibuka melemah ke level Rp14.397 per USD dibandingkan sebelumnya di level Rp14.373 per USD. Rupiah melemah hingga 24 poin atau setara 0,17 persen.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada dalam risetnya mengatakan sentimen yang ada di dalam negeri diprediksi akan membuat rupiah semakin menguat. Diprediksi rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.379 sampai Rp14.368 per dolar Amerika Serikat (USD).



Reza menuturkan pergerakan rupiah yang mulai terapresiasi diharapkan dapat kembali terjadi seiring masih adanya sentimen positif dari dalam negeri dan dapat mengimbangi sentimen global.



Namun demikian, Reza melanjutkan, masih terdepresiasinya sejumlah mata uang lainnya terhadap dolar USD patut diwaspadai imbasnya terhadap rupiah. Sebab, kenaikan rupiah kembali akan diuji ketahanannya.





(AHL)