Rupiah akan Bergerak di Rp14.550-Rp14.590/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi akan bergerak menguat seiring dengan melemahnya dolar AS.



"Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.550 per USD-Rp14.590 per USD," ujar Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail dalam hasil risetnya, Kamis, 23 Agustus 2018.

Dolar diperkirakan melamah di sekitar level 94,80-95,0 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia. Pelemahan dolar tersebut didorong oleh dua faktor.



Pertama, kritik Trump atas kebijakan The Fed yang kemungkinan akan kembali menaikkan tingkat suku bunga dua kali lagi tahun ini mendapat respons negatif dari investor. Kritik tersebut dianggap sebagai intervensi pemerintah terhadap kebijakan bank sentral yang independen.



Kedua adalah ketidakpastian politik di AS akibat tuntutan hukum terhadap dua orang terkedekat Trump yaitu Michael Cohen sebagai pengacara Trump dan Paul Manafort sebagai juru kampanye Trump pada pemilu lalu.



Kedua orang tersebut tersangka atas berbagai tindak kriminal seperti penggelapan pajak serta berbagai kejahatan terkait pendanaan kampanye yang dapat membawa risiko dilakukannya impeachment terhadap Trump.





(AHL)