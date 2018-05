Analis: Cermati Sentimen yang Menahan Penguatan Rupiah

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang bergerak positif diharapkan bisa terus berlanjut di sepanjang hari ini seiring masih hadirnya sejumlah sentimen positif dari dalam negeri. Akan tetapi kewaspadaan tetap diperlukan mengingat masih ada potensi USD berbalik arah untuk menekan gerak nilai tukar rupiah.



Analis Senior PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada menilai perlu dicermati pergerakan USD yang kembali menguat ‎dengan memanfaatkan pelemahan EUR yang terimbas kisruh kondisi politik di Italia. Tidak ditampik, ketidakpastian geopolitik bisa memberi kekuatan bagi gerak USD.

"Tetap cermati berbagai sentimen yang dapat menahan kenaikan lanjutan rupiah," ungkap Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.



Dengan adanya harapan penguatan, lanjut Reza, nilai tukar rupiah diestimasikan bergerak di kisaran support Rp13.995 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.979 per USD. Ia tidak menampik, di tengah sejumlah sentimen positif dari dalam negeri rupiah mampu bergerak positif.



Bahkan, tambahnya, mampu terapresiasi meninggalkan level psikologisnya di level Rp14.000 per USD. Adanya sejumlah kebijakan yang akan dilakukan Gubernnur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo terutama terkait dengan relaksasi Loan to Value (LTV) kredit perumahan cukup membantu rupiah kembali bergerak positif.



"Meski juga dibarengi dengan adanya koreksi pertumbuhan ekonomi 2018 oleh pemerintah, tapi tidak menghalangi rupiah untuk bergerak positif," pungkas Reza.









(ABD)