Rupiah Stabil di Rp14.442/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu terpantau stabil dibandingkan dengan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.442 per USD. Di sisi lain, USD diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lainnya di tengah aksi ambil untung dan data lowongan pekerjaan di Amerika Serikat (AS).



Mengutip Bloomberg, Rabu, 8 Agustus 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka stabil di Rp14.442 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.440 hingga Rp14.445 per USD dengan year to date return di 6,54 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.222 per USD.

Sementara itu, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya turun sebanyak 0,15 persen menjadi 95,217 di akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1594 dari USD1,1553 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2935 dari USD1,2943 pada sesi sebelumnya.



Sedangkan dolar Australia naik menjadi USD0,7423 dibandingkan dengan USD0,7389. USD dibeli 111,42 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 111,39 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD turun menjadi 0,9956 franc Swiss dari 0,9963 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3066 dolar Kanada dari 1,3001 dolar Kanada.







Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 126,73 poin atau 0,50 persen menjadi ditutup di 25.628,91 poin. Indeks S&P 500 meningkat 8,05 poin atau 0,28 persen menjadi berakhir di 2.858,45 poin. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 23,99 poin atau 0,31 persen menjadi 7.883,66 poin.



Musim pelaporan laba sejauh ini lebih kuat dari yang diperkirakan para analis. Laba gabungan emiten pada kuartal kedua diperkirakan akan meningkat 23,5 persen dari periode yang sama tahun lalu. Tidak termasuk sektor energi, pertumbuhan laba diperkirakan menurun menjadi 20,4 persen.



Dari 500 perusahaan dalam S&P 500 yang telah melaporkan laba hingga 3 Agustus, tercatat 78,6 persen telah melaporkan laba di atas ekspektasi para analis. Ini di atas rata-rata jangka panjang 64 persen dan di atas rata-rata empat kuartal sebelumnya sebesar 75 persen.









(ABD)