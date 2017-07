Metrotvnews.com, Jakarta: Penetapan suku bunga acuan Bank Indonesia atua 7 Days Reverse Repo Rate yang ditahan di level 4,75 persen diperkirakan tidak akan berdampak ban‎yak bagi rupiah untuk terapresiasi terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (USD) di sepanjang hari ini.



"Adanya‎ rilis suku bunga acuan BI pun diperkirakan tidak akan banyak pengaruhnya, seiring perkiraan akan tetapnya suku bunga tersebut," ‎kata Analis Senior PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.

Rupiah, lanjut Reza, tidak dapat mengalami penguatan seiring masih minimnya minat pelaku pasar pada mata uang mata uang Garuda. Penguatan yen Jepang dan euro terhadap USD justru dimanfaatkan ‎pelaku pasar untuk meningkatkan permintaan kepada dua mata uang tersebut, dan imbasnya memberi sentimen negatif terhadap rupiah.Sebagaimana diketahui, pergerakan rupiah mengalami penyusutan 13 poin, atau setara 0,09 persen ke posisi Rp13.333 per USD hingga penutupan perdagangan Kamis 20 Juli 2017. "Selain itu, ‎tidak jauh berbeda dari sebelumnya, di mana masih diragukan rupiah dapat terapresiasi, seiring menurunnya peluang reward to risk. Itu juga membuat rupiah menurun," kata Reza.Masih adanya proyek‎si pelemahan lanjutan bagi rupiah, Reza memperkirakan, rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.340 per USD, sedangkan posisi resisten berada di Rp13.310 per USD. "Waspada potensi pelemahan lanjutan rupiah seiring belum adanya sentimen yang dapat dianggap signifikan mengangkat rupiah," ‎jelas Reza.Lebih lanjut, Reza menambahkan, ‎meski ada rilis dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings yang menegaskan kembali Long Term Foreign and Locak Currency Issues Default Rating Indonesia layak investasi dengan outlook positif atau BBB-. Namun hal itu juga tidak bisa mengangkat rupiah dari zona suramnya di perdagangan hari kemarin.(ABD)