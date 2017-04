Rupiah Pagi Dibuka Melemah di Rp13.333/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terpantau tidak melakukan reli signifikan lantaran harus dibuka melemah pada perdagangan pagi di akhir pekan. Sedangkan nilai tukar rupiah pada perdagangan sore di hari sebelumnnya ditutup di posisi Rp13.328 per USD atau belum terlalu menguat.



Mengutip Bloomberg, Jumat 7 April 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.333 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.327 per USD hingga Rp13.335 per USD dengan year to date return di minus 1,08 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.328 per USD.

Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta membenarkan gerak nilai tukar rupiah terhadap USD masih stabil. Namun, sentimen positif dalam negeri gagal mempertahankan penguatan nilai tukar rupiah. Adapun sentimen yang datang dari luar negeri juga perlu diwaspadai karena bisa memberikan efek terhadap penguatan USD dan menekan nilai tukar rupiah."Di tengah penguatan dolar index, naiknya consumer confidence index serta rilis cadangan devisa hari ini yang diperkirakan naik maka bisa mencegah pelemahan terlalu dalam," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Di sisi lain, pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping ditunggu hasilnya dan gerak USD masih konsisten kuat. Dolar index kembali menguat hingga dini hari tadi merespons turunnya jobless claims yang turun drastis.Investor masih menunggu hasil pertemuan Trump dan Xi yang diperkirakan akan membicarakan geopolitik dan perdagangan bilateral. Fokus juga tertuju ke rilis data pertambahan tenaga kerja nonpertanian serta tingkat pengangguran AS yang diperkirakan kurang baik."Cadangan devisa Tiongkok akan rilis siang ini dan diperkirakan mengalami penurunan," pungkas Rangga.(ABD)