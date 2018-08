Analis Perkirakan Rupiah Terjungkal ke Rp14.430/USD

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan menguat di sekitar level 94,5-95,0 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama yen. Hasil rapat Bank of Japan (BoJ) yang dilangsungkan pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) memastikan BoJ akan tetap mempertahankan suku bunga rendah dengan periode yang diperpanjang.



Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan hal tersebut mendorong pelemahan yen terhadap USD yang sempat menguat seminggu terkahir. Sedangkan gerak nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak melemah hari ini seiring penguatan indeks USD tersebut.

"Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.400 sampai dengan Rp14.430 per USD," sebut Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018.



Di sisi lain, imbal hasil treasury AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Senin malam masing-masing turun tipis sebanyak dua bps ke level 2,95 persen dan 3,08 persen. Turunnya imbal hasil treasury AS didorong oleh ekspektasi investor bahwa the Fed tidak akan menaikkan tingkat suku bunga di Agustus.



Sedangkan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak turun didorong oleh kemungkinan turunnya imbal hasil treasury AS dan membaiknya hasil lelang SUN kemarin ditandai dari naiknya bid to cover ratio dari 3,12 kali menjadi 4,5 kali minggu ini.



"Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 7,68-7,71 persen. Rekomendasi seri obligasi negara yakni FR0063; FR0064; FR0075; dan FR0072," ungkap Ahmad Mikail.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat sebanyak 108,36 poin atau 0,43 persen menjadi 25.415,19. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 13,69 poin atau 0,49 persen menjadi 2,816.29. Indeks Nasdaq Composite naik 41,78 poin, atau 0,55 persen, menjadi 7.671,79.









(ABD)