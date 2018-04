Ekspansi ke Asia Tenggara, J Trust Asia Akuisisi 60% Saham OMF

Jakarta: Anak usaha J Trust Co. Ltd, yakni J Trust Asia telah mengakuisisi 60 persen saham PT Olympindo Multi Finance (OMF). Pelaksanaan akuisisi ini guna meningkatkan bisnis perusahaan di Indonesia. Pada saat ini, anak usaha perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia, yakni PT Bank J Trust Indonesia Tbk.



"J Trust Asia akan melakukan private placements atas saham baru tersebut. Berdasarkan hal tersebut, J Trust Asia akan mengakuisisi 60 persen saham yang diterbitkan Olympindo, sehingga Olympindo akan masuk ke dalam anak perusahaan," ucap ‎CEO J Trust Co Ltd dan Managing Director J Trust Asia PTE Ltd Fujisawa Nobuyoshi‎ dalam keterangan resminya, Jumat, 20 April 2018.

Tujuan akuisisi ini demi melakukan ekspansi bisnis jasa keuangan di Asia Tenggara sebagai bagian dari strategi pertumbuhan dan telah memperluas bisnisnya melalui Bank JTrust Indonesia.



Olympindo Multi Finance ‎merupkan perusahaan multifinance yang resmi beroperasi sejak 1993 (didirikan sejak 1974), sebagai pemain lama dalam bisnis pembiayaan kendaraan bermotor, dan telah dikenal baik oleh para dealer kendaraan selama puluhan tahun.



Olympindo memiliki jaringan distribusi yang luas melalui lebih dari 40 kantor cabang di seluruh Indonesia dan memiliki hubungan kuat dengan mitra bisnis bank-bank besar dan perusahaan jasa keuangan lainnya.



"Perusahaan berharap akuisisi saham ini akan memberikan dampak sinergis untuk Olympindo. ‎Secara konkret, Olympindo akan membuka titik penjualan yang akan mendukung ekspansi BJI dalam meningkatkan jumlah nasabah baru," terang dia.



Bank J Trust Indonesia, lanjut dia, dapat memanfaatkan jaringan mitra perusahaan jasa keuangan yang dimiliki Olympindo, guna meraih pendanaan dan meningkatkan bisnis Asset Management Unit.



Selain itu, Olympindo berencana meluncurkan produk baru, seperti pembiayaan peralatan pertanian dan pembiayaan mikro, sekaligus memperbaiki produktivitas bisnis melalui kekuatan branding dengan mengimplementasikan wawasan finansial atau IT dari perusahaan.



"Melalui akuisisi saham ini, perusahaan optimistis akan berkontribusi pada fondasi bisnis jasa keuangan di Indonesia, yakni dengan mendirikan struktur yang akan menyediakan beragam kebutuhan jasa keuangan," pungkas dia.





