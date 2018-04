Rupiah Pagi Akhir Pekan Tertekan ke Rp13.795/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terlihat tertekan dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.785 per USD. Rupiah masih sulit menguat signifikan meski ketegangan geopolitik mulai berkurang sekarang ini.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 20 April 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp13.795 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.794 hingga Rp13.802 per USD dengan year to date return di minus 1,70 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.593 per USD.

Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 83,18 poin atau 0,34 persen, menjadi ditutup di 24.664,89 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 15,51 poin atau 0,57 persen, menjadi berakhir di 2.693,13 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup menurun 57,18 poin atau 0,78 persen, menjadi 7.238,06 poin.







Setelah lonceng penutupan Rabu 18 April, American Express melaporkan laba bersih kuartal pertama sebesar USD1,6 miliar atau naik 31 persen dari USD1,3 miliar setahun lalu, dan laba per saham dilusian mencapai USD1,86, naik 38 persen dari USD1,35 per saham setahun lalu.



Setelah rilis laba kuartalan yang lebih baik dari perkiraan, saham perusahaan kartu kredit AS tersebut melonjak 7,59 persen menjadi USD102,37 per saham pada akhir perdagangan Kamis. Sementara itu, saham Philip Morris jatuh 15,58 persen menjadi USD85,64 per saham, setelah raksasa tembakau itu membukukan pendapatan kuartalan yang meleset dari ekspektasi pasar.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2338 dari USD1,2378 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,4078 dari USD1,4204 di sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh menjadi USD0,7723 dari USD0,7784.



Sedangkan USD dibeli 107,40 yen Jepang, lebih tinggi dari 107,27 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9721 franc Swiss dari 0,9683 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2671 dolar Kanada dari 1,2632 dolar Kanada.









(ABD)