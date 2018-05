Lemahnya Rupiah tak Ganggu Fundamental Ekonomi Indonesia

Jakarta: Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai meskipun mata uang Rupiah terus melemah dan bahkan mencapai diatas Rp14.200 per USD, fundamental perekonomian nasional tidak terganggu.



Luhut mengatakan perkembangan perekonomian nasional cukup bagus. Dia mengatakan tertekannya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lainnya.

"Perkembangan ekonomi kita cukup bagus, saya bicara dengan world bank wlaau rupiah kita Rp14 ribu sekian namun depresiasi sama-sama dengan negara lain," kata Luhut di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.



Pemerintah, kata Luhut, sudah berbicara dan mendiskusikan dengan Bank Indonesia tentang opsi seperti apa yang akan dilakukan pemerintah menyikapi tertekannya mata uang rupiah pada saat ini.



"BI juga akan bicara. Waspada harus tapi tidak perlu khawatir, fundamental kita tetap baik," pungkas dia.



Seperti diketahui pada penutupan perdagangan hari ini mata uang rupiah kembali melemah terhadap mata uang paman sam. Rupiah kembali menembus level Rp14.200 per USD. Bloomberg mencatat mata uang rupiah melemah 67 poin dengan berada pada Rp14.209 per USD. Yahoo Indonesia melansir mata uang rupiah melemah 71 poin dengan berada pada Rp14.202 per USD. Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah berada pada Rp14.192 per USD.



Dolar Index diperkirakan bergerak melemah di sekitar level 93,0-93,7 terhadap beberapa mata uang utama dunia jelang rilis notulensi rapat FOMC minutes. Ekspektasi investor masih terpecah apakah tone dari notulensi rapat tersebut akan lebih terkesan hawkish atau dovish terhadap perkembangan inflasi di AS.



Selain itu, respons negatif Trump terhadap perundingan AS-Tiongkok terakhir turut membebani dolar. Rupiah sendiri kemungkinan besar dapat berpeluang menguat seiring membaiknya bid to cover ratio hasil lelang SUN kemarin yang berkisar dua kali.











(SAW)