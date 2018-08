Rupiah Anjlok Akibat Sentimen Rencana Kenaikan Suku Bunga The Fed

Jakarta: Rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed pada September 2018 dinilai sebagai pemicu anjloknya nilai tukar rupiah ke level Rp14.710 per USD pada Jumat pagi. Sentimen kenaikan The Fed juga menyebabkan hampir semua mata uang dunia melemah.



Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan The Fed diprediksi akan gencar menaikkan suku bunga karena pergerakan indikator makroekonomi yang semakin solid.

Tercatat pada triwulan II-2018, pertumbuhan ekonomi AS mencapai 4,2 persen secara tahunan (yoy); tertinggi sejak beberapa tahun lalu. Inflasi dan tingkat pengangguran terbuka masing-masing 2,9 persen (yoy) dan 3,9 persen pada Juli lalu.



Performa itu memberikan sinyal ke pasar bahwa ekonomi US bergerak positif di tengah perang dagang. "Pagi ini rupiah berada di level Rp14.700 per USD, karena adanya sentimen rencana kenaikan suku bunga The Fed pada September," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id di Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018.



Ahmad menambahkan tekanan terhadap rupiah juga berasal dari defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan II-2018. Neraca perdagangan masih tertekan lonjakan harga minyak dan kebutuhan impor untuk sektor industri. Sementara nilai eskpor sepanjang Januari-Juli 2018 menjadi yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.



"Pemerintah akan memastikan sampai akhir 2018 terjadi surplus neraca perdagangan," imbuh dia.



Di sisi lain, performa pasar modal katanya juga mengikuti pola serupa. Bila kenaikan suku bunga The FED benar terealisasi, imbal hasil (yield) SBN Indonesia dengan US Treasury Bond akan kembali bergerak. Kondisi itu dapat memacu aliran modal keluar dari emerging markets, termasuk Indonesia.



"US Treasury Bond dinilai mampu memenuhi kriteria menarik dan aman (safe haven), sedangkan pilihan lainnya adalah investasi emas," ungkap dia.



Meski terdapat tekanan dari sisi eksternal, kondisi ekonomi domestik secara umum diklaim masih cukup baik. Di mana pertumbuhan triwulan II-2018 mencapai 5,27 persen (yoy); inflasi 3,18 persen (Juli); cadangan devisa USD118,32 miliar (Juli).



Cadangan devisa setara dengan pembiayaan 6,9 bulan impor atau 6,7 bulan impor jika ditambah dengan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut masih jauh dari batas standar internasional sebesar tiga bulan impor.



"Pemerintah juga terus menjaga APBN agar tetap sehat dengan meningkatkan potensi penerimaan, meningkatkan kualitas belanja, dan memperkecil defisit keseimbangan primer," pungkasnya.









(AHL)