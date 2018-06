Rupiah Capai Rp14.090/USD

Jakarta: Mata uang rupiah melemah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah tak berhasil naik di tengah tekanan dari sentimen global yang datang dari Amerika Serikat (AS).



Bloomberg, Kamis, 21 Juni 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 170 poin atau 1,22 persen dengan berada pada Rp14.102 per USD. Yahoo Indonesia mencatat mata uang rupiah melemah 172 poin dengan berada Rp14.095 per USD. Kemudian kurs Jisdor melansir mata uang rupiah melemah 182 poin dengan berada pada Rp14.090 per USD.

Rupiah juga melemah terhadap mata uang euro dengan melemah sebanyak 142 poin atau 0,88 persen dengan berada pada Rp16.244 per euro. Rupiah juga melemah terhadap mata uang poundsterling dengan melemah sebanyak 154 poin atau 0,84 persen dengan berada pada Rp18.490 per poundsterling. Rupiah melemah terhadap mata uang yuan sebanyak empat poin dengan berada pada Rp2.170 per yuan.



Ekonom Bank Permata Josua Pardede sebelumnya mengatakan kenaikan suku bunga the Fed yang diikuti rencana dua kali kenaikan lagi tahun ini menjadi penyebab IHSG melemah. Selain itu perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok juga memberi sentimen negatif.



"Pelemahan indeks saham juga merespons faktor global dari keputusan Fed yang menaikkan suku bunga acuannya pada 14 Juni serta meningkatnya potensi perang dagang antara AS dan Tiongkok," kata dia kepada Medcom.id.



Josua memperkirakan nilai tukar rupiah pada pasar spot diperkirakan melemah pada awal perdagangan pasca libur Idulfitri mengingat NDF USD/IDR 1 bulan cenderung menguat satu persen dalam sepekan terakhir ini. Namun demikian, nilai tukar rupiah diperkirakan cenderung stabil.



Hal ini, lanjut dia, dipengaruhi langkah Bank Indonesia (BI) sudah melakukan kebijakan pre-emptive, front loading, dan ahead the curve dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) pada Mei lalu yang diharapkan dapat mendukung stabilitas rupiah.





