BEI Memutakhirkan Sistem Perdagangan JATS

Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memutakhirkan sistem perdagangan efek Jakarta Automated Trading System Next Generation (JATS NextG).



Aktualisasi sistem perdagangan efek tersebut meliputi pemindahan pusat data perdagangan efek (Data Center) dari gedung perkantoran ke gedung khusus Data Center dengan spesifikasi tier 3.

Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan penerapan JATS NextG ini menggunakan aplikasi sistem perdagangan X-stream INET yang telah diimplementasikan di beberapa bursa lainnya di dunia.



"Sistem JATS NextG BEI akan memiliki peningkatan kapasitas order dan transaksi dari semula lima juta order dan 2,5 juta transaksi per hari menjadi 15 juta order dan 7,5 juta transaksi per hari," kata Tito ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Senin, 7 Mei 2018.



Selain itu, kecepatan transaksi perdagangan saham BEI meningkat dari sebelumnya 4.000 order per detik, menjadi 12.500 order per detik.



Guna memastikan pemutakhiran sistem JATS NextG tersebut berjalan baik, dia mengaku, BEI telah melakukan 24 kali pengujian sistem secara menyeluruh bersama Anggota Bursa, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan perusahaan penyedia data perdagangan efek.



"Pemutakhiran sistem perdagangan tersebut, merupakan salah satu langkah dalam mencapai visi BEI sebagai Bursa kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia," ucap Tito.



Sebagai informasi, Sistem Otomasi perdagangan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada mulanya diterapkan dengan sistem komputer JATS (Jakarta Automated Trading Systems) pada 22 Mei 1995.



Dalam rangka menjawab tantangan untuk bangkit dari krisis global, maka pada awal 2009, BEI meluncurkan sistem perdagangan baru bernama JATS NextG yang memiliki kapasitas satu juta order dan 500 ribu transaksi per hari dan mampu menangani multiproducts dalam single platform.



Kemudian, kapasitas sistem perdagangan JATS NextG terakhir dikembangkan dan disempurnakan kembali pada 2012 untuk mengakomodasi sebanyak lima kali lipat jumlah order dan transaksi dibandingkan kapasitas sebelumnya.





(AHL)