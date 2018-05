Rupiah Pagi Melemah ke Rp13.953/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada awal pekan pagi ini terpantau masih berada di zona merah.



Bloomberg, Senin, 7 Mei 2018, mencatat rupiah dibuka melemah ke level Rp13.949 per USD dibandingkan penutupan perdagangan akhir pekan yang berada di Rp13.945 per USD.

Mata uang rupiah saat ini tercatat terus melemah mencapai level Rp13.953 per USD. Rupiah terpantau melemah hingga delapan poin atau setara 0,06 persen.



Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di level Rp13.949-Rp13.953 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 2,84 persen.



Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah ke level Rp13.948 per USD, yang mencapai 13 poin atau setara 0,09 persen.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail memprediksikan pergerakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) akan membawa pelemahan rupiah mereda.



"Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.900 per USD-Rp14.000 per USD," tutur analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam hasil risetnya, Senin, 7 Mei 2018.



Dia memperkirakan dolar AS bergerak stabil ke level 92,0-93,0 seiring melemahnya pertumbuhan upah per jam di AS di April menjadi 2,6 persen lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,7 persen.









(AHL)