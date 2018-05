Rupiah Berada di Rp13.939/USD

Jakarta: Mata uang rupiah mendekati level Rp14.000 per USD pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah tak berhasil naik lebih tinggi setelah pada penutupan perdagangan sebelumnya anjlok.



Bloomberg, Kamis, 3 Mei 2018 mencatat mata uang rupiah naik sembilan poin dengan berada pada Rp13.939 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik empat poin dengan berada pada Rp13.936 per USD. Kemudian Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah melemah 29 poin dengan berada pada Rp13.965 per USD.

Samuel Sekuritas sebelumnya memperkirakan mata uang rupiah bergerak stabil. Hal ini karena indeks dolar diperkirakan bergerak stabil ke level 92,0-93,0 seiring tidak dinaikannya tingkat suku bunga FFR oleh The Fed pada Mei yang tetap sebesar 1,75 persen.



Data inflasi Indonesia yang naik sebesar 0,1 persen (mom) di April dinilai cukup rendah sehingga diperkirakan BI juga akan mengikuti jejak The Fed untuk tidak menaikkan tingkat suku bunga di Mei. Tetapnya tingkat suku bunga di AS dan rendahnya inflasi di Indonesia diperkirakan membuat rupiah stabil dalam jangka pendek. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.900 per USD hingga Rp14.000 per USD.





(SAW)