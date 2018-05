Tahun Ini, Bank Dinar Bidik Naik ke BUKU II

Jakarta: PT Bank Dinar Indonesia Tbk (DNAR) menargetkan proses akuisisi APRO Financial dan merger dengan Bank Oke Indonesia rampung pada 2018. Dengan begitu perusahaan bisa naik kelas ke bank kategori BUKU II dengan modal minimum Rp1 triliun.



"Jika merger ini rampung, ekspansi bisnis Bank Dinar dipastikan lebih luas. Bank naik kelas ke BUKU II dengan modal minimum Rp 1 triliun dan dapat berkembang menjadi bank devisa dengan berbagai peningkatan," ucap Direktur Utama Bank Dinar Hendra Lie, dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis, 3 Mei 2018.



Selain peningkatan status bank, ujar Hendra, layanan digital banking, pengembangan bancassurance, pengembangan jaringan kantor, pengembangan trade finance, penyaluran kredit untuk commercial dan corporate juga ditargetkan meningkat.



Perusahaan, lanjut dia, sudah mengirimkan dokumen terkait syarat proses akuisisi saham Bank Dinar oleh APRO Financial kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



"Proses merger masih berlangsung dan berharap persetujuan dari bidang perizinan dan informasi perbankan (DPIP), lebih cepat," ucap Hendra.



Berdasarkan catatan yang ada, APRO Financial telah melakukan perjanjian pembelian 77,38 persen saham Bank Dinar. Ke depan, investor Korea Selatan ingin menggabungkan Bank Dinar dengan Bank Oke Indonesia setelah mengakuisisi 99 persen saham Bank Andara.



Pada 2017 kinerja Bank Dinar lebih fokus pada sisi kehati-hatian melihat kondisi perbankan secara umum banyak dihadapkan pada permasalahan kredit. Penyaluran kredit selama 2017, tumbuh sebesar 3,83 persen menjadi Rp1,38 triliun, bila dibanding Rp1,33 triliun di 2016, dengan pemenuhan porsi kredit UMKM mencapai 25,76 persen dari total kredit yang disalurkan.



Bank Dinar membukukan DPK Rp1,98 triliun atau naik 22,71 persen dari 2016 sebesar Rp1,61 triliun. Jumlag tersebut mencapai 106,38 persen dari target DPK 2017 sebesar Rp1,86 triliun. "Pertumbuhan ini seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada Bank Dinar," ujar Hendra



Dari total DPK pertumbuhan tertinggi terjadi pada produk tabungan, dengan pertumbuhan sebesar 85,21 persen, sedangkan pertumbuhan giro dan deposito masing-masing sebesar 83,42 persen dan 14,34 persen. Perseroan membukukan laba komprehensif 2017 sebesar Rp12 miliar, sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp13,09 miliar. Ke depan, dia menambahkan, perusahaan akan terus berupaya mendorong pertumbuhan laba dengan melakukan efisiensi, menekan cost of fund dan meningkatkan porsi dana murah disertai peningkatkan pelayanan.



Aset Bank Dinar sepanjang 2017 tumbuh sebesar 9,69 persen dibanding 2016 menjadi Rp2,53 triliun. Pencapaian ini sebesar 104,24 persen dari target yang ditetapkan pada 2017 sebesar Rp2,43 triliun. Total ekuitas Bank Dinar meningkat 2,69 persen menjadi Rp458,08 miliar pada 2017, dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp446,07 miliar. Peningkatan ini seiring dengan kinerja yang dicapai pada 2017.

(SAW)