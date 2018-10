WIKA Beton Catat Kenaikan Laba Bersih 24,97% di Kuartal III

Jakarta: PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton) mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 24,97 persen pada kuartal ketiga 2018 menjadi Rp279,11 miliar dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp223,35 miliar.



Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Beton Tbk Yuherni Sisdwi R menyampaikan kenaikan itu seiring dengan kenaikan omzet penjualan perseroan sebesar Rp4,11 triliun.

"Naik 19,83 persen dari September 2017 yang sebesar Rp3,43 triliun," paparnya dikutip dari Antara, Senin, 29 Oktober 2018.



Dikemukakannya, dari laporan arus kas per September 2018, WIKA Beton membukukan arus kas operasi positif sebesar Rp154,91 miliar. Hasil yang positif itu mengalami kenaikan hingga 43,75 persen dari periode sama di 2017 sebesar Rp107,76 miliar.



"Selanjutnya, WIKA Beton memperkirakan arus kas operasi akan terus positif hingga akhir 2018," katanya.



Sementara itu, dipaparkan, perolehan kontrak baru WIKA Beton tercatat sebesar Rp5,38 triliun. Angka ini mengalami kenaikan 28,10 persen atau sebesar Rp1,18 triliun dari periode sama di 2017 sebesar Rp4,20 triliun.



Ia menjelaskan, dengan perolehan omzet kontrak baru tersebut ditambah dengan carry over sebesar Rp5,23 triliun, maka total kontrak yang dihadapi WIKA Beton mencapai Rp10,61 triliun.



"Dari capaian ini, WIKA Beton pun optimis mencapai target total kontrak dihadapi di akhir tahun sebesar Rp12,9 triliun," jelas dia.



Ia mengemukakan beberapa proyek besar yang menyumbang perolehan kontrak baru hingga September 2018 masih didominasi oleh bidang infrastruktur sebesar 69,66 persen, sektor energi sebesar 21,79 persen, sektor properti 5,26 persen, industri 2,78 persen dan pertambangan 0,51 persen.



Proyek besar itu di antaranya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung HSR Sec 1, Dermaga Kijing-Mempawah, Dermaga KBN-Marunda, Tol Kunciran Cengkareng, Pembangunan Pengaman Muara Sungai Ijo Kebumen.



Kemudian, Pengadaan Box Girder Flyover MBK, Gudang PLTGU Tambak Lorok Semarang, Jembatan Sungai Tondano, Tol Manado-Bitung, Tol Balikpapan-Samarinda Paket 2-4, Fly Over Teluk Lamong Gresik dan lainnya.





(SAW)