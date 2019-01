IHSG Merambat Naik, Rupiah Sedikit Terpukul

Jakarta: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan mata uang rupiah bertolak belakang. IHSG pada saat ini alami kenaikan tipis dan masih melanjutkan tren positif sedangkan mata uang rupiah malah mengalami koreksi terbatas.



IHSG naik 10,42 poin atau 0,162 persen dengan berada pada 6.423 pada penutupan Kamis, 17 Januari 2019. Volume perdagangan mencapai 14 miliar lembar saham dengan nilai sebesar Rp9,3 triliun. Frekuensi dagang sebesar 541.976 kali. Sebanyak 182 saham naik, 229 saham turun, dan 134 saham tak bergerak.

Kresna Sekuritas menjelaskan sentimen pasar modal datang dari pergerakan Indeks saham AS pada perdagangan kemarin yang ditutup lebih tinggi yang ditopang oleh kenaikan saham Goldman Sachs dan Bank of America.



Sentimen juga datang dari pasar domestik, Bank Indonesia mengadakan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDGBI) yang dimana konsensus memperkirakan tidak akan ada perubahan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen.



Indikator moneter yang menguat seperti menguatnya nilai tukar sebesar Rp14.100 per USD dan naiknya cadangan devisa ke USD120, miliar dan masuknya dana asing melalui SUN dan di pasar saham menjadi alasan utama untuk mempertahankan suku bunga. Dari sisi teknikal, IHSG diperkirakan bergerak terbatas di rentang 6,370-6,420.



Sementara, Bloomberg mencatat mata uang Rupiah melemah 64 poin dengan berada pada Rp14.191 per USD. Kemudian Yahoo finance melansir mata uang rupiah melemah 75 poin dengan berada pada Rp14.190 per USD. Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah melemah tipis dengan berada pada Rp14.158 per USD.



Analis Pasar Uang PT Bank Mandiri Tbk Rully Arya Wisnubroto kepada Antara menjelaskan bahwa mata uang rupiah kemungkinan melemah karena lebih banyak dipengaruhi faktor global yang dominan seperti Brexit serta perlambatan ekonomi Tiongkok.





(SAW)