Pekan Ketiga 2019, Pasar Modal Masih Merespons Positif

Jakarta: Pekan ketiga di 2019 pasar masih menunjukkan sentimen positif dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup meningkat 1,36 persen ke level 6.448,16 dibandingkan dengan 6.361,46 pada penutupan pada pekan sebelumnya. Diharapkan kondisi ini bisa terus membaik di masa-masa yang akan datang.



Mengutip keterangan resmi BEI, di Jakarta, Sabtu, 19 Januari 2019, sejalan dengan IHSG, nilai kapitalisasi bursa juga meningkat sebanyak 1,38 persen menjadi sebesar Rp7.317,97 triliun dibandingkan dengan posisi Rp7.218,11 triliun pada penutupan pekan sebelumnya.

Data rata-rata perdagangan harian ditutup positif pada pekan ini. Rata-rata volume transaksi harian Bursa Efek Indonesia (BEI) naik sebanyak 1,47 persen menjadi 12,95 miliar unit saham dibandingkan dengan 12,76 miliar unit saham dari pekan lalu. Kemudian rata-rata nilai transaksi harian BEI naik 1,73 persen menjadi Rp9,35 triliun dari Rp9,19 triliun.



Sedangkan untuk rata-rata frekuensi transaksi harian BEI menguat sebanyak 1,27 persen menjadi 491,54 ribu kali transaksi dibandingkan dengan 485,37 ribu kali transaksi dari pekan lalu. Pada pekan ini investor asing mencatatkan beli bersih Rp6,39 triliun dan sampai dengan pekan ketiga di 2019 investor asing mencatatkan beli bersih Rp10,43 triliun.



Pada pekan ini, BEI melaksanakan dua seremoni pembukaan perdagangan BEI, yang pertama pada Rabu 16 Januari dibuka oleh Sahala Situmorang selaku Partner, Transaction Advisory Ernst & Young Indonesia dalam rangka IPO Masterclass PT Ernst & Young Indonesia dengan tema 'Funding Growth Through IPO'.



Kemudian, pada Kamis 17 Januari seremoni pembukaan perdagangan BEI dibuka oleh International Management Accounting Conference 2019 dalam rangka Peluncuran US Certified Management Accountant oleh Direktur Akuntan Manajemen Indonesia Bersatu Stephen Then.



Pada Jumat 18 Januari BEI resmi mencatatkan dua perusahaan tercatat baru yaitu PT Citra Putra Realty Tbk dengan kode saham CLAY dan PT Nusantara Properti Internasional Tbk dengan kode saham NATO. Keduanya resmi menjadi perusahaan tercatat keempat dan kelima pada 2019.









(ABD)