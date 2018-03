Rupiah Melemah Menjelang Rapat FOMC

Jakarta: Rupiah melemah terhadap dolar AS menjelang rapat kebijakan Federal Reserve di bawah kepemimpinan Ketua Dewan Gubernur baru, Jerome Powell.



Pasar telah memperkirakan bahwa suku bunga AS akan ditingkatkan dalam rapat pekan ini, sehingga prospek rupiah pasca-rapat Federal Open Market Committee (FOMC) akan ditentukan oleh seberapa hawkish pejabat Fed dalam rapat kali ini.

"Apabila Powell mengeluarkan isyarat baru mengenai jadwal kenaikan suku bunga dan bernada hawkish, rupiah dan mata uang pasar berkembang lainnya dapat melemah. Dolar yang menguat di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga AS dapat memicu kekhawatiran akan arus keluar modal dari pasar berkembang," jelas Research Analyst FXTM Lukman Otunuga dalam hasil analisanya, Rabu, 21 Maret 2018.



Sebaliknya, tambah dia, rupiah dapat menguat apabila Fed mengecewakan pasar dengan posisi yang lebih tidak hawkish dari yang diharapkan. Trader teknikal akan terus mengamati perilaku USDIDR di sekitar level Rp13.750 per USD sebelum dan sesudah rapat FOMC.



GBP Melemah karena Inflasi Melambat



Selain itu, dia melihat pergerakan poundsterling langsung melemah terhadap dolar AS pada perdagangan Selasa setelah inflasi Inggris ternyata turun lebih tajam dari ekspektasi di Februari.



Inflasi harga konsumen melemah ke level terendah tujuh bulan di 2,7 persen pada Februari, turun dari tiga persen di Januari, seiring dengan berkurangnya dampak aksi jual poundsterling yang dipicu oleh Brexit.



Data inflasi yang lebih rendah dari ekspektasi hari ini sepertinya tidak akan mengubah ekspektasi pasar mengenai kenaikan suku bunga Inggris oleh BoE di Mei. Walau demikian, apabila data pertumbuhan upah yang dirilis di hari Rabu sesuai dengan proyeksi sebesar 2,6 persen, maka tekanan terhadap BoE untuk mengambil langkah lebih lanjut setelah Mei akan sedikit berkurang.



"Pound terlihat jelas masih sensitif pada spekulasi kebijakan moneter, sehingga bears mengeksploitasi penurunan inflasi untuk mengantarkan GBPUSD melemah menuju 1,4020," paparnya.



Adapun dari aspek teknis, GBPUSD masih berisiko terus melemah apabila bulls tidak berhasil merebut kendali di atas level 1,4000. Breakdown dan penutupan harian di bawah 1,4000 dapat menyebabkan depresiasi lebih lanjut menuju 1.3930 kemudian 1.3850.



Gerak Dolar Stabil



Selain itu pergerakan dolar AS stabil terhadap sejumlah mata uang mayor menjelang rapat FOMC. Fed diperkirakan akan meningkatkan suku bunga di Maret, sehingga fokus akan tertuju pada dot plot dan konferensi pers pertama Powell.



Investor akan sangat memperhatikan pernyataan kebijakan dan konferensi pers untuk mencari sinyal apakah Fed akan meningkatkan suku bunga sebanyak tiga atau empat kali tahun ini. Dolar dapat terekspos pada risiko negatif jika Powell ternyata tidak se-hawkish yang diharapkan pasar.



Walaupun spekulasi kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dapat memperkuat dolar AS, namun ketidakpastian politik di Washington tetap menjadi titik lemah untuk diserang oleh bears.



"Dari aspek teknis, indeks dolar berisiko semakin melemah apabila harga tidak berhasil bertahan di atas level 90,00. Penurunan yang berulang di bawah 90,00 dapat memicu penurunan lebih lanjut menuju 89,50. Jika bulls dapat memegang kendali di atas 90,00 maka indeks dolar berpeluang menguji level 90,30 dan kemudian 90,50," tambah dia.



Minyak Mentah WTI



Dia menambahkan harga minyak menguat karena ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah memicu kekhawatiran akan terjadinya gangguan pasokan. Berita bahwa Amerika Serikat mungkin akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran dapat memperkuat kenaikan harga minyak saat ini, namun kekhawatiran terhadap kenaikan produksi AS berpotensi menjadi rintangan bagi bulls.



Masalah oversuplai masih menjadi faktor penting yang memengaruhi harga minyak, dan minyak mentah WTI tetap rentan mengalami penurunan signifikan. Dari sudut pandang teknis semata, WTI mengalami breakout teknikal di atas USD62 yang dapat memicu kenaikan lebih lanjut menuju USD63,30 dan kemudian USD64.





(AHL)