Rupiah Pagi Menguat ke Rp13.561/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terpantau menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.590 per USD. Keputusan the Fed yang menaikkan suku bunga tidak memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.



Mengutip Bloomberg, Kamis, 14 Desember 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp13.561 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.561 hingga Rp13.569 per USD dengan year to date return di minus 0,87 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.401 per USD

Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 80,63 poin atau 0,33 persen menjadi berakhir di 24.585,43 poin, sedangkan indeks S&P 500 turun 1,26 poin atau 0,05 persen menjadi ditutup di 2.662,85 poin. Sementara itu, Indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 13,48 poin atau 0,20 persen menjadi 6.875,80 poin.



Setelah berakhirnya pertemuan kebijakan dua hari, the Fed mengumumkan pada Rabu sore 13 Desember bahwa mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi, bank sentral memutuskan untuk menaikkan target tingkat suku bunga federal fund sebesar 25 basis poin menjadi 1,25 persen hingga 1,50 persen.



Dalam menentukan waktu dan ukuran penyesuaian mendatang terhadap kisaran target suku bunga federal fund, Komite (Pasar Terbuka Federal) akan menilai realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi ekonomi relatif terhadap tujuan lapangan kerja maksimum dan inflasi dua persen, kata bank sentral dalam sebuah pernyataan.



Pejabat-pejabat bank sentral masih membayangkan tiga lagi kenaikan suku bunga pada 2018, tidak berubah dari perkiraan mereka pada September, menurut proyeksi kuartalan terbaru yang dirilis. Bank sentral juga menaikkan estimasi PDB dari 2,1 persen pada September menjadi 2,5 persen.









(ABD)