Selangkah Lagi, IBK Akuisisi Bank Agris

Jakarta: PT Bank Agris Tbk (AGRS) ‎‎bakal menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSB) sehubungan dengan rencana pengambilalihan atau akuisisi saham mayoritas perseroan oleh institusi keuangan asal Korea, Industrial Bank of Korea (IBK). Demikian mengutip keterbukaan perusahaan di BEI, pada Senin, 19 Desember 2018.



Manajemen perusahaan mengatakan, rapat itu akan membahas empat agenda. Sebanyak tiga agenda akan membahas hal terkait akusisi, dan satu agenda untuk membahas perubahan susunan direksi sesuai usulan pemegang saham.



Agenda yang terkait dengan rencana akuisisi adalah persetujuan atas rencana akuisisi, persetujuan atas rancangan akuisi, dan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar. ‎Sebelumnya, pada 6 Februari 2016, manajemen Bank Agris telah mengumumkan rancangan akusisi sahamnya oleh Industrial Bank of Korea.



Menurut manajemen, bagi IBK akusisi tersebut merupakan bentuk komitmen strategis IBK untuk membangun bank yang sehat dan sebagai implementasi untuk turut partisipasi dalam program pemerintah dukung konsolidasi perbankan di Indonesia. S‎edangkan, untuk AGRS sendiri aksi ini diyakini bakal memperkuat permodalan, meningkatkan akses pendanaan domestik dan internasional.



Kemudian, akuisisi ini juga memiliki tujuan untuk alih teknologi dari bank yang lebih besar dan berpengalaman, serta meningkatkan daya saing usaha dalam industri perbankan.



Nantinya, ‎IBK akan membeli sebanyak-banyak 4.599.996.480 saham AGRS yang setara dengan 87,34 persen dari total modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Setelah akuisisi dapat dituntaskan, IBK berkomitmen untuk melakukan pembelian seluruh sisa saham yang masih beredar di masyarakat melalui mekanismen penawaran tender (tender offer) untuk sekitar 8,45 persen saham.



Pada saat ini, struktur pemegang saham AGRS sebesar 85,29 persen dimiliki oleh PT Dian Intan Perkasa, Benjamin Jiaravanon 4,50 persen, keduanya merupakan pemegang saham pendiri. Pemegang saham lainnya adalah UOB Kay Hian Pte Ltd sebesar 8,45 persen, dan milik publik (di bawah 5 persen) sebesar 4,46 persen.



Jika RUPLSB sukses terlaksana, maka akan dilanjutkan dengan penyampaian dokumen dalam rangka proses uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pemegang saham pengendali Bank Agris. B‎ila disetujui oleh regulator industri jasa keuangan, Bank Agris dan IBK akan menandatangani akta pengalihan serta resmi mengumumkan perubahan tersebut ke publik yang diperkirakan dapat terlaksana pada Juni 2018.

(SAW)