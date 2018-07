Analis: Rupiah Anjlok ke Level Terendah Baru

Jakarta: Research Analyst FXTM Lukman Otunuga mencatat pelemahan nilai tukar rupiah merupakan level terendah tahunan baru terhadap dolar AS. Hal ini terjadi setelah Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga sebesar 5,25 persen di Juli.



"Sungguh mengkhawatirkan melihat rupiah terus tertekan walaupun BI berusaha memperketat kebijakan moneter secara agresif selama dua bulan terakhir," tutur dia dalam hasil risetnya, Jumat, 20 Juli 2018.

Dia menuturkan, walaupun BI mempertahankan posisi hawkish (agresif), namun tidak banyak membantu rupiah yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Dolar yang berkibar tetap menjadi tema dominan di pasar di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga AS dan ketegangan dagang global yang memengaruhi sentimen.



"Oleh karena itu, rupiah dan banyak mata uang pasar berkembang lainnya dapat semakin melemah," tambah dia.



Selain itu, para trader teknikal akan terus mengamati bagaimana USD-IDR bertahan di atas level psikologis Rp14.000 per USD. Harga sudah mencapai Rp14.400 per USD sehingga level kunci berikutnya adalah di kisaran Rp14.750 per USD.



Penjualan Ritel Inggris Mengecewakan



Di sisi lain, gerak mata uang pound langsung diserang oleh para penjual setelah rilis penjualan ritel merosot -0,5 persen di Juni, jauh dari ekspektasi pasar 0,2 persen.



Pertumbuhan upah mengecewakan dan inflasi melambat. Apakah saat ini tepat untuk meningkatkan suku bunga? Ekspektasi pasar mengenai kenaikan suku bunga Bank of England bulan depan saat ini mungkin sudah sangat menipis dan ini mungkin sudah terefleksikan pada aksi harga pound yang bearish.



"Pound sangat sensitif terhadap spekulasi kebijakan suku bunga, sehingga mata uang ini dapat semakin melemah ketika investor berpendapat bahwa kenaikan suku bunga kuartal ini menjadi lebih tidak mungkin terjadi," jelasnya.



Selain itu GBP-USD merosot ke level terendah 10 bulan di bawah 1,2990 pagi ini dan dapat semakin melemah selama bears mempertahankan kendali di bawah 1,3000. Jika dolar terus menguat, level penting berikutnya dapat ditemukan di kisaran 1,2950.



Emas Tergelincir ke Level Terendah



Pekan trading ini mungkin sangat bearish untuk emas yang merosot ke level terendah tahun ini di tengah apresiasi dolar AS.



Depresiasi beberapa hari terakhir ini menyoroti bahwa emas tetap sangat sensitif dan berkorelasi negatif dengan Dolar. Ekspektasi pasar semakin tinggi bahwa Federal Reserve akan meningkatkan suku bunga dua kali lagi tahun ini sehingga emas tetap menjadi target empuk bagi investor bearish. Emas dapat semakin terpukul tanpa ampun oleh dolar AS yang menguat secara umum pekan ini.



"Dari sisi teknis saja, emas bearish di grafik harian. Bears harian tetap memegang kendali penuh di bawah level USD1.236. Emas sudah menembus di bawah USD1.220, sehingga momentum turun dapat membuka jalan menuju USD1.200," pungkasnya.









