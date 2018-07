Rupiah Diperkirakan Melesat ke Rp14.390/USD

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diprediksi bergerak melemah di sekitar level 94,0-94,50 terhadap beberapa mata uang utama dunia seperti euro, yen, dan poundsterling. Adapun pelemahan USD ini bisa memberikan sentimen positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah untuk berbaris di zona hijau.



Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan hasil rapat Bank of Japan (BoJ) yang dilangsungkan pada Selasa dan Rabu waktu setempat diperkirakan memberikan sebuah sinyal bahwa BoJ secara perlahan mengurangi stimulus moneternya terhadap pembelian obligasi Pemerintah Jepang tahun ini.

Sentimen positif, lanjutnya, juga berlanjut bagi euro usai hasil rapat European Central Bank (ECB) yang memberikan sinyal bahwa bank sentral Eropa tersebut akan mengurangi stimulus moneternya secara bertahap. Poundsterling juga diperkirakan menguat terhadap USD dibantu kemungkinan dinaikannya tingkat suku bunga oleh Bank of England (BoE) pada kamis.



"Rupiah diperkirakan bergerak menguat hari ini jelang lelang Surat Utang Negara (SUN) yang diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan lelang sukuk minggu lalu. Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.390 sampai dengan Rp14.410 per USD," ungkap Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.



Di sisi lain, pada akhir perdagangan di New York, euro naik menjadi USD1,1709 dibandingkan dengan USD1,1656 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3135 dibandingkan dengan USD1,3111 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7408 dibandingkan dengan USD0,7401.



Sementara itu, USD dibeli 111,00 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 110,98 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9880 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9939 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3024 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3065 dolar Kanada.



Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average turun 144,23 poin atau 0,57 persen menjadi berakhir di 25.306,83 poin. Indeks S&P 500 berkurang 16,22 poin atau 0,58 persen menjadi ditutup di 2.802.60 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 107,42 poin atau 1,39 persen menjadi 7.630,00 poin.









