Rupiah Kembali Loyo

Jakarta: Mata uang rupiah kembali melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Pergerakan mata uang rupiah kembali melemah setelah pada sehari sebelumnya menguat.



Bloomberg, Rabu, 1 Agustus 2018 mencatat mata uang rupiah melemah sebanyak 29 poin dengan berada pada Rp14.443 per USD. Kemudian Yahoo Indonesia melansir mata uang rupiah melemah 20 poin dengan berada pada Rp14.433 per USD. Sedangkan Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.442 per USD.

Melemahnya mata uang rupiah seiring dengan kenaikan indeks dolar. Dolar diperkirakan menguat di sekitar level 94.5-95,0 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama yen. Hasil rapat Bank of Japan (BOJ) yang dilangsungkan pada Selasa memastikan bahwa BoJ akan tetap mempertahankan suku bunga rendah dengan periode yang diperpanjang.



Hal tersebut mendorong pelemahan yen terhadap dolar yang sempat menguat seminggu terkahir. Rupiah diperkirakan bergerak melemah hari ini seiring penguatan dolar indeks tersebut.



"Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.400 per USD hingga Rp14.430 per USD," kata tim analis Samuel Sekuritas Indonesia.





(SAW)