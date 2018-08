Rupiah Pagi Dibuka Menguat di Rp14.607/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.620 per USD. Sentimen positif yang datang dari dalam negeri mampu membuat rupiah bertahan untuk tidak terhempas ke zona merah.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 28 Agustus 2018, perdagangan pagi dibuka menghijau ke Rp14.607 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.607 hingga Rp14.610 per USD dengan year to date return di 7,78 persen. Sementara itu, nilai tukar rupiah menurut Yahoo Finance berada di posisi Rp14.394 per USD.

Di sisi lain, kurs USD melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), ketika Amerika Serikat (AS) dan Meksiko mencapai kesepakatan perdagangan. Indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,39 persen menjadi 94,7.







Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1679 dibandingkan dengan USD1,1625 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2893 dibandingkan dengan USD1,2847 di sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,7346 dibandingkan dengan USD0,7324.



Sementara itu, USD dibeli 111,10 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 111,20 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9796 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9828 franc Swiss, dan jatuh ke 1,2964 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3028 dolar Kanada.



Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 259,29 poin atau 1,01 persen menjadi berakhir di 26.049,64 poin. Indeks S&P 500 naik 22,05 poin atau 0,77 persen menjadi ditutup di 2.896,74 poin. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 71,92 poin atau 0,91 persen menjadi berakhir di 8.017,90 poin.



Saham teknologi memimpin Nasdaq di atas angka 8.000 untuk pertama kalinya dan sektor ini memberikan dorongan terbesar kepada S&P 500. Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan baru tersebut akan disebut Perjanjian Perdagangan Amerika Serikat-Meksiko dan kesepakatan bilateral tersebut akan sangat istimewa bagi para petani dan manufaktur.









(ABD)