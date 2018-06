IHSG Minus 109,59 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih melemah pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG mendapatkan sentimen negatif dari perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS).



IHSG, Rabu, 20 Juni 2018, tercatat mencapai level 5.884 atau minus 109 poin atau 1,83 persen. Indeks JII melemah 10,63 poin dan LQ45 turun 25,54 poin. Volume perdagangan mencapai 6,3 miliar lembar saham dengan nilai Rp10,8 triliun.

Sektor saham yang paling mendorong kejatuhan indeks adalah konsumer, keuangan, serta perkebunan. Total ada 126 saham naik dan 309 saham turun. Sementara 95 saham tak diperdagangkan.



Pergerakan IHSG dipengaruhi oleh pergerakan bursa AS kemarin ditutup melemah seiring meruncingnya perselisihan perdagangan antara AS dan Tiongkok. Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif impor sebesar 10 persen pada barang-barang Tiongkok lainnya senilai USD200 miliar.



Langkah terbarunya ini merespons keputusan Tiongkok untuk menaikkan tarif terhadap barang-barang AS senilai USD50 miliar. Saat ini fokus tertuju terhadap kekhawatiran atas tarif impor yang diprediksi menjadi katalis selanjutnya.



Selain itu melemahnya harga minyak merespons meningkatnya perang dagang antara AS dan Tiongkok yang membebani prospek permintaan. Sementara OPEC dan sejumlah produsen minyak berencana meningkatkan produksi. "Pasca libur panjang IHSG bergerak cenderung fluktuatif," ujar Tim Riset Samuel Sekuritas Indonesia.





(SAW)