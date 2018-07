Rupiah Dibuka ke Rp14.320/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat tipis dan masih berada di level Rp14.300-an per USD.



Mengutip data Yahoo Finance, Senin, 2 Juli 2018, nilai tukar rupiah pagi ini dibuka menguat tipis ke level Rp14.323 per USD dibandingkan sebelumnya di level Rp13.325 per USD.

Tak beberapa lama kemudian, gerak rupiah terus menguat kendati perlahan. Rupiah berada di level Rp13.320 per USD atau menguat sebesar lima poin yang setara 0,03 persen.



Adapun pada pergerakan kurs rupiah berdasarkan referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) pekan lalu berada di level Rp14.404 per USD.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail sebelumnya memprediksikan gerak rupiah akan sedikit menguat pada awal perdagangan pekan ini.



"Rupiah diperkirakan akan sedikit menguat terhadap USD didorong ekspektasi rendahnya inflasi Juni yang diperkirakan sebesar 3,3 persen (yoy) atau sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,23 persen (yoy)," tutur Ahmad Mikail dalam hasil risetnya.



Menurut dia, efek kenaikan suku bunga Bank Indonesia 7-Days Repo Rate sebesar 50 basis poin (bps) Jumat lalu juga diperkirakan masih akan membantu penguatan rupiah.





