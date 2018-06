Rupiah Diperkirakan Lanjutkan Pelemahan

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak melemah di sekitar level 94,2-94,5 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama yen. Kondisi itu seiring masih tingginya ketidakpastian terhadap risiko perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok setelah pernyataan Trump yang menginginkan restriksi terhadap investasi Tiongkok di AS.



Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan yen berakhir menjadi pilihan investor sebagai save haven di tengah ketidakpastian atas risiko perang dagang tersebut. Imbal hasil treasury AS 10 tahun tetap di level 2,88 persen semalam dan menunjukan obligasi AS tersebut tetap menjadi pilihan investasi di tengah ketidakpastian perang dagang AS dan Tiongkok.

"Gerak nilai tukar rupiah diperkirakan masih melanjutkan pelemahan setelah data neraca perdagangan Mei di luar dugaan masih mengalami defisit yang cukup tinggi sebesar USD1,54 miliar," kata Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018.



Ahmad Mikail menambahkan kemungkinan dinaikannya kembali tinggkat suku suku bunga BI 7-D RR pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada Juni diperkirakan dapat sedikit membantu pelemahan nilai tukar upiah. Nilai tukar rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.100 sampai dengna Rp14.170 per USD.



"Imbal hasil treasury AS bergerak stabil. Imbal hasil treasury AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Senin malam cenderung stabil di level 2,88 persen dan 3,03 persen," tuturnya.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 328,09 poin atau 1,33 persen menjadi 24.252.80. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 37,81 poin atau 1,37 persen menjadi 2.717,07. Sedangkan indeks Nasdaq Composite turun 160,81 poin atau 2,09 persen menjadi 7.532,01.



Indeks Dow turun lebih dari 490 poin pada level terendah hari ini, dengan Intel dan Caterpillar di antara pemain terburuk pada indeks. Saham Intel dan Caterpillar masing-masing merosot 3,41 persen dan 2,40 persen pada penutupan pasar. Indeks saham unggulan melaporkan sembilan hasil negatif selama 10 sesi perdagangan terakhir.









(ABD)