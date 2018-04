Bukit Asam Bagi Dividen Rp3,35 Triliun

Jakarta: PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan membagikan dividen sebesar Rp3,35 triliun atau Rp318,521 per lembar saham untuk tahun buku 2017.



Jumlah dividen tunai yang dibagikan merupakan 75 persen dari total laba bersih perusahaan tahun 2017 sebesar Rp4,47 triliun.

Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin mengatakan PTBA mencatatkan laba usaha sebesar Rp5,89 triliun atau meningkat 233 persen dari periode sebelumnya sebesar Rp2,53 triliun. Laba bersih perusahaan tercatat sebesar Rp4,47 triliun atau 223 persen dari periode sebelumnya sebesar Rp2 triliun.



"Tingkat perolehan laba bersih atau net profit margin di 2017 sebesar 23 persen," kata Arviyan dalam siaran persnya, Rabu, 11 April 2018.



Sementara itu untuk volume penjualan batu bara pada 2017 mencapai 23,63 juta ton atau meningkat 14 persen dari periode sebelumnya sebesar 20,75 juta ton. Sebanyak 61 persen penjualan batu bara PTBA untuk pasar domestik dan 39 persen untuk ekspor.



Peningkatan volume penjualan ini mampu mendongkrak pendapatan PTBA sebesar 38 persen menjadi Rp19,47 triliun dari periode sebelumnya sebesar Rp14,05 triliun.



"Peningkatan pendapatan ini merupakan hasil dari penjualan batu bara low to medium calorie di tengah membaiknya harga batu bara dunia," jelas dia.



Naiknya volume penjualan batu bara PTBA juga didukung dengan naiknya produksi batu bara 2017 sebesar 24,25 juta ton, meningkat 24 persen dari periode sebelumnya sebesar 19,62 juta ton.



"Pencapaian kinerja ini tak lepas dari upaya perusahaan dalam merumuskan strategi yang efektif dan menerapkan efisiensi," ungkap dia.



Kinerja saham PTBA sepanjang 2017 pun tercatat membaik. Pada pembukaan perdagangan 2017 tercatat saham PTBA sebesar Rp12.475 per lembar saham dan pada penutupan perdagangan 13 Desember 2017 tercatat Rp11.200.



Menjelang akhir 2017, PTBA melakukan aksi korporasi yaitu pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:5. Sehingga pada pembukaan perdagangan pada 14 Desember 2017, harga saham PTBA menjadi Rp2.240 per lembar saham. Sementara, pada penutupan perdagangan pada 29 Desember 2017, tercatat harga saham PTBA Rp2.460 per lembar saham.





