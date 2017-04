Rupiah Perdagangan Pagi Bergerak di Rp13.314/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Reli nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terganjal sejumlah sentimen negatif dan akhirnya kembali berada di level Rp13.300 per USD. Nilai tukar rupiah belum mampu terdorong untuk terus menguat meski pemerintah menegaskan kondisi perekonomian Tanah Air dalam kondisi stabil.



Mengutip Bloomberg, Jumat 28 April 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.314 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.310 per USD hingga Rp13.330 per USD dengan year to date return di minus 1,18 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.323 per USD.

Sementara itu, faktor ketidakpastian global telah memberi tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan level rupiah berada di kisaran fundamentalnya. Pergerakan nilai tukar rupiah melemah bersama kurs di Asia pada Kamis seiring dengan sentimen negatif dari ancaman government shutdown AS.Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, secara umum tekanan masih akan bertahan walaupun dari domestik sentimen positif lebih mendominasi. Bank Indonesia (B) yang menyatakan fundamental rupiah di 13.200-13.400 akan membuat efek kencangnya aliran dana asing masuk."Dan kondisi itu tidak akan membuat nilai tukar rupiah menguat terlalu signifikan dalam waktu singkat," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Di sisi lain, European Central Bank (ECB) mempertahankan kebijakan stimulusnya dan anggaran Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump alot. ECB yang tidak terlalu hawkish mendorong untuk dolar index kembali kuat walaupun secara umum pesimisme di AS masih bertahan terlihat dari imbal hasil UST yang konsisten turun."Belum disetujuinya anggaran Trump serta naiknya initial jobless claims menjaga optimisme tetap rendah –pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) AS kuartal I-2017 yang dirilis Jumat malam juga diperkirakan melambat," kata Rangga.(ABD)