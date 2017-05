Perdagangan Saham Perdana, Saham CLEO Melejit 68,7%

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) mencatat perdagangan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) melesat 68,7 persen ke level Rp194 per lembar saham.



Pantauan Metrotvnews.com, di Gedung BEI, Jakarta, Jumat 5 Mei 2017, saham CLEO ditawarkan sebesar Rp115 per lembar saham. Ketika resmi menjadi emiten di BEI, langsung menguat ke harga Rp165 per lembar saham atau naik Rp50 per lembar saham dari penawaran perdana.

Saham CLEO melesat 68%. (FOTO: MTVN/Annisa Ayu)

Tak lama berselang, saham perseroan kembali naik ke level tertingginya sebesar Rp195 per lembar saham dan terendah Rp165 per lembar saham. Perseroan diketahui melepas saham ke publik sebanyak 450 juta lembar saham. Sementara, saham perseroan yang tercatat sebesar 1,75 miliar saham.Adapun, harga saham yang ditawarkan ke publik sebesar Rp115 lembar saham dengan nominal Rp100 per lembar saham. Dengan pelepasan saham perdana ini, perseroan mendapat dana segar sebanyak Rp51,75 miliar dengan total kapitalisasi pasar yang terwujud sebesar Rp253 miliar.Dari penawaran saham ke publik atau intial public offering (IPO), perseroan mengalokasikan 95 persen untuk pembelian mesin dan peralatan pendukung produksi. Sisanya sebanyak lima persen untuk modal kerja yakni terkait penggunaan plastik seiring adanya mesin baru."Kemudian kita akan lakukan pembelian mesin-mesin baru dari hasil IPO," kata Direktur Finance Lukas Setio Wongso, di Gedung BEI.Sekadar informasi, Sariguna Primatirta (Tanobel Food) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Air Minum Dalam Kemasan Demineralisasi (AMDK-DM) dengan merek dagang Cleo yang diolah dari mata air Pegunungan Arjuna di Pandaan-Jawa Timur. Tanobel Food mulai beroperasi pada 17 September 2003.(AHL)