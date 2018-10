Manfaatkan Pelemahan USD, Rupiah Melesat ke Rp15.178/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terlihat melesat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp15.200 per USD. Melemahnya kurs USD diharapkan bisa memantapkan laju nilai tukar rupiah untuk terus melesat dan kembali ke level Rp14.000 per USD.



Mengutip Bloomberg, Rabu, 17 Oktober 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka melonjak ke Rp15.178 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp15.175 hingga Rp15.178 per USD dengan year to date return di 11,97 persen. Sementara itu, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.957 per USD.

Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average melambung 547,87 poin atau 2,17 persen, menjadi berakhir di 25.798,42 poin. Indeks S&P 500 meningkat 59,13 poin atau 2,15 persen, menjadi ditutup di 2.809,92 poin. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 214,75 poin atau 2,89 persen, menjadi berakhir di 7.645,49 poin.



Indeks utama saham-saham berkapitalisasi besar semua memiliki hari terbaik mereka sejak Maret. UnitedHealth dan Nike adalah pemain terbaik di Dow. Saham kedua perusahaan tersebut masing-masing meningkat 4,73 persen dan 3,32 persen pada penutupan perdagangan.







Semua 11 sektor utama S&P 500 diperdagangkan lebih tinggi, dengan sektor teknologi dan perawatan kesehatan masing-masing naik 3,02 persen dan 2,90 persen, mengungguli sektor lainnya. Saham Adobe melonjak 9,52 persen, memimpin para pemenang di Nasdaq.



Saham Morgan Stanley melonjak 5,68 persen setelah perusahaan melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan. Saham Goldman Sachs dan Johnson & Johnson juga menguat setelah Saham Netflix ditutup sekitar empat persen lebih tinggi dan setelah pasar ditutup, salah satu saham dari kelompok FANG yang diawasi ketat ini, melompat lagi.



Istilah saham FANG mengacu pada empat perusahaan bertekonologi tinggi: Facebook, Amazon, Netflix, dan Google. Sementara itu, IBM turun sebanyak 4,0 persen dalam perdagangan setelah jam kerja Selasa (16/10), karena perusahaan melaporkan pendapatan, yang meleset dari perkiraan.









(ABD)