Citra Marga akan terbitkan Saham Baru dan Global Bond

Jakarta: PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) akan menerbitkan saham baru (right issue) dan global bond untuk kebutuhan pendanaan dalam membangun empat proyek baru yang ditaksir mencapai Rp32 triliun.



Direktur Utama Citra Marga Nusaphala Persada Tito Sulistio mengatakan perusahaan berencana menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk melancarkan aksi korporasi tersebut.

"Kita akan RUPS tahun depan. Tapi yang pasti manajemen akan usulkan right issue sebagian untuk tambah modal," ucap Tito sat berbincang dengan wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Senin, 5 November 2018.



Selain dari right issue dan global bond, Tito menuturkan, perseroan juga akan menggunakan sumber pendanaan internal (ekuitas) sebesar Rp3 triliun.



"Pemegang saham kita baik, tidak bagi dividen. Jadi cash flow Rp3 triliun," ucap dia.



Adapun empat proyek yang bernilai sekitar Rp32 triliun adalah proyek perpanjangan Depok-Antasari (Desari) hingga Salabenda, Bogor. Lalu proyek pelebaran tol Ancol Timur-Pluit 9,5 kilometer, tol elevated sepanjang 12 kilometer di Bandung, dan pengembangan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).



Di sisi lain, Tito menambahkan, pada tahun ini laba bersih perusahaan bisa tumbuh sekitar 20 sampai dengan 25 persen dari capaian laba bersih tahun lalu yang mencapai Rp682,63 miliar.







