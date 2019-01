Rupiah Pagi Perkasa di Rp14.155/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi terpantau menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.170 per USD. Sejauh ini, arus modal yang masuk ke Tanah Air masih terus terjadi dan membuat rupiah mampu meredam keperkasaan USD.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 25 Januari 2019, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka perkasa di Rp14.155 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.150 hingga Rp14.157 per USD dengan year to date return di minus 1,62 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.938 per USD.

Sementara itu, kurs USD naik pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) seiring banyaknya data ekonomi yang menopang pergerakan mata uang. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik sebanyak 0,51 persen menjadi di posisi 96,6067 pada akhir perdagangan.



Adapun pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1299 dari USD1,1382 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3051 dari USD1,3063 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7086 dari USD0,7141.



Dolar AS membeli 109,68 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 109,57 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9967 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9947 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3352 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3343 dolar Kanada.



Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 21,21 poin atau 0,09 persen menjadi 24.554,41. Sedangkan S&P 500 naik 3,66 poin atau 0,14 persen menjadi 2.642,36. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 47,69 poin atau 0,68 persen menjadi 7.073,46.



Amerika Serikat telah menerima musim laporan pendapatan perusahaan yang kuat pada Januari. Maskapai penerbangan terkemuka AS memperpanjang kenaikan solid dalam harga saham, setelah mereka melaporkan laba kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.









(ABD)